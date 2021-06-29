РИАМО - 29 июн. Инспекторы Госпожнадзора провели профилактический рейд на территории Кратовского озера в Раменском округе, отдыхающим напомнили о правилах пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сотрудники МЧС России обратили внимание отдыхающих на то, что в период особого противопожарного режима, действующего на территории городского округа, ограничен доступ в лесные и торфяные массивы.

Кроме того, запрещены несанкционированный пал травы, свалки мусора и разведение любого вида огня, в том числе и в мангалах.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима может повлечь наложение административного штрафа. Физлиц могут оштрафовать на 2-4 тыс. рублей, должностных лиц - от 15 до 30 тыс. рублей; лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 30 до 40 тыс. рублей; юрлиц - от 200 до 400 тыс. рублей.

Еще с отдыхающими провели беседы о правилах безопасности во время отдыха на водоемах. Например, сотрудники МЧС России напомнили жителям, что нельзя оставлять детей без присмотра. Кроме того, отдыхающим раздали памятки.