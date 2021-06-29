РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В Подольске на 11-м заседании горсовета депутаты приняли отчет главы округа Николая Пестова, председателя совета депутатов Дмитрия Машкова, председателя Контрольно-счетной палаты Владислава Тарасова.

Депутуты округа на заседании во вторник рассмотрели 27 вопросов. В том числе в соответствии с новым положением утвердили старост деревень Наумово, Бородино, Луковня, Лемешово, Акишово, Докукино, Лаговское, Жарково, Булатово, Бережки.

«Ранее на публичных слушаниях рассмотрели вопрос об исполнении бюджета за 2020 год. Сегодня отчет об исполнении бюджета утвердили. Также приняли ряд изменений и дополнений в существующий бюджет и рассмотрели текущие вопросы», - сказал Машков.

В отчете о работе совета депутатов за 2020 год он рассказал, как произошла смена первого созыва на второй и поменялись две трети депутатского корпуса.

«Сейчас мы работаем в новых реалиях. Все помнят, что 2020 год - это год пандемии, локдауна, очень непростой, в том числе для бюджета. Но мы его пережили и двигаемся вперед. Также в 2020 году отмечали 75-летие Победы. Пандемия не дала отметить этот праздник более широко, но мы постарались, чтобы каждый ветеран получил внимание и праздник прошел достойно. В текущем году проводим памятные мероприятия в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны», - заключил Машков.