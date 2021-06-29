РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В Подольске на 11-м заседании горсовета депутаты приняли отчет главы округа Николая Пестова, председателя совета депутатов Дмитрия Машкова, председателя Контрольно-счетной палаты Владислава Тарасова.
Депутуты округа на заседании во вторник рассмотрели 27 вопросов. В том числе в соответствии с новым положением утвердили старост деревень Наумово, Бородино, Луковня, Лемешово, Акишово, Докукино, Лаговское, Жарково, Булатово, Бережки.
В отчете о работе совета депутатов за 2020 год он рассказал, как произошла смена первого созыва на второй и поменялись две трети депутатского корпуса.
«Сейчас мы работаем в новых реалиях. Все помнят, что 2020 год - это год пандемии, локдауна, очень непростой, в том числе для бюджета. Но мы его пережили и двигаемся вперед. Также в 2020 году отмечали 75-летие Победы. Пандемия не дала отметить этот праздник более широко, но мы постарались, чтобы каждый ветеран получил внимание и праздник прошел достойно. В текущем году проводим памятные мероприятия в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны», - заключил Машков.
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