РИАМО - 29 июн. Граждане России в возрасте от 18 до 40 лет могут бесплатно пройти диспансеризацию раз в три года, а после 40 лет - ежегодно, детей обследуют каждый год в обязательном порядке, сообщает Nation News.

Ранее вице-спикер Госдумы Елена Яровая предложила сделать диспансеризации привлекательнее для россиян и выдавать по их результатам справки на вождение автомобиля, владение оружием и на прочие опасные деятельности. Сейчас такие справки оформляются платно.

Чтобы попасть на диспансеризацию, можно позвонить в поликлинику и уточнить условия, либо сделать это через терапевта. Для экономии времени можно заполнить анкету и указать там жалобы, личный анамнез, питание, физические особенности, вредные привычки и другие особенности.

Диспансеризация проходит в 2 этапа. На первом терапевт измеряет вес, рост, давление. Пациент сдает общий анализ крови, анализ на глюкозу и холестерин, проходит флюорографию. В первый день пациента осматривают основные врачи: гинеколог, уролог, стоматолог, кардиолог и окулист. Обычно это занимает от 3 до 6 часов.

Второй этап может продлиться до 6 дней по необходимости. На нем пересдают анализы или сдают новые по результатам первого дня, а также посещают хирурга, офтальмолога, уролога, гинеколога и проходят сканирование сосудов для предупреждения инсульта.

По окончании диспансеризации выдают паспорт здоровья с рекомендациями врачей. Работодатель обязан оплатить рабочее время в эти дни. Для работающих пенсионеров компенсируются 2 дня диспансеризации.

Ранее в павильонах «Здоровая Москва» можно было пройти диспансеризацию без записи в течение одного дня. Сейчас там разбиты пункты вакцинации населения от Covid-19 и услуга временно приостановлена.