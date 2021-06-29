РИАМО - 29 июн. В Подмосковье завершился набор детей на 2021-2022 учебный год для обучения в школах искусств, поступило более 27 тыс. заявлений от родителей, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В Подмосковье работают 192 детские школы искусств. Они назначили индивидуальные консультации и вступительные испытания по всем заявкам. У детей проверяли музыкальный слух, ритм, память, артистические способности, ребятам давали творческие задания.

Детские школы искусств, музыкальные, художественные, хореографические и хоровые школы обучают детей по дополнительным предпрофессиональным программам по 16 направлениям и также по общеразвивающим программам.

Записать ребенка и выбрать программу обучения можно было в один клик на региональном портале госуслуг.