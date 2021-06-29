РИАМО - 29 июн. С начала текущего года центры занятости Московской области помогли трудоустроить более 36 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«Направили на обучение 4 тыс. безработных граждан, 36 тыс. человек оказали услугу по профориентации и практически 3 тыс. наши специалисты оказали психологическую помощь», – сказала зампредседателя правительства Московской области – министр социального развития Ирина Каклюгина.

По ее словам, уровень безработицы в Подмосковье равен 3,8%, а в целом по России он составляет 5,4%, по Центральному федеральному округу – 3,9%.

«Одна из наших задач – помочь людям найти работу, выровнять материально положение, поддержать в трудной ситуации. В настоящее время подмосковные работодатели ищут порядка 67 тыс. сотрудников», – отметила Каклюгина.

Она утонила, что больше всего работодатели нуждаются в инженерах, менеджерах, водителях, грузчиках и подсобных рабочих.

Каклюгина напомнила, что найти подходящую вакансию можно на портале «Общероссийский банк вакансий «Работа в России».