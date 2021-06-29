РИАМО - 29 июн. В Минэкологии Подмосковья продолжают поступать обращения жителей по поводу заморов рыбы в водоемах, часто это происходит из-за сильной жары, сообщает пресс-служба регионального министерства.
За последние несколько дней сообщения приходили из Солнечногорска, Балашихи, Ивантеевки и Раменского округа. Расследования в таких случаях проводят территориальные органы Росрыболовства. Однако и инспекторы эконадзора выезжают по каждому такому обращению и проводят собственную проверку: тщательно осматривают прибрежную зону и отбирают пробы воды для лабораторного анализа.
Он добавил, что в большинстве случаев специалисты не находят незаконных водосбросов. Главная причина – аномальная жара и вызванное ею снижение концентрации растворенного в воде кислорода.
«К заморам ведет также активное размножение зоопланктона и сине-зеленых водорослей. Случаются и так называемые ночные заморы, когда в темное время суток прекращается процесс фотосинтеза и водная растительность активно поглощает кислород из воды», — пояснил Разин.
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