РИАМО - 29 июн. В Минэкологии Подмосковья продолжают поступать обращения жителей по поводу заморов рыбы в водоемах, часто это происходит из-за сильной жары, сообщает пресс-служба регионального министерства.

За последние несколько дней сообщения приходили из Солнечногорска, Балашихи, Ивантеевки и Раменского округа. Расследования в таких случаях проводят территориальные органы Росрыболовства. Однако и инспекторы эконадзора выезжают по каждому такому обращению и проводят собственную проверку: тщательно осматривают прибрежную зону и отбирают пробы воды для лабораторного анализа.

«Часто люди считают, что причина гибели водных биоресурсов – сбросы сточных вод с превышением ПДК загрязняющих веществ», — сказал зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что в большинстве случаев специалисты не находят незаконных водосбросов. Главная причина – аномальная жара и вызванное ею снижение концентрации растворенного в воде кислорода.

«К заморам ведет также активное размножение зоопланктона и сине-зеленых водорослей. Случаются и так называемые ночные заморы, когда в темное время суток прекращается процесс фотосинтеза и водная растительность активно поглощает кислород из воды», — пояснил Разин.

Места для хорошего улова в Подмосковье: где заняться летней рыбалкой в 2021 году>>