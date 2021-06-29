РИАМО - 29 июн. Первые пять жителей столицы получили ключи от новых автомобилей Renault Logan после победы в розыгрыше среди вакцинировавшихся от Covid-19, сообщает «Вечерняя Москва».

Победители конкурса получили первую дозу препарата в период с 14 по 20 июня. Владельцами автомобилей стали Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице запускается дополнительная программа стимулирования вакцинации. Она распространяется на граждан старше 18 лет, которые могут стать владельцами машин стоимостью около 1 млн рублей, если привьются от коронавируса с 14 июня по 11 июля.

Результаты конкурса будут объявляться каждую среду в эфире телеканала «Москва 24». На текущий момент осталось три розыгрыша авто — 30 июня, 7 июля, 14 июля.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.

- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей