РИАМО - 29 июн. В городском округе Серпухов выявлен заросший сорняками земельный участок, его собственник оштрафован на 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

В апреле ведомство провело проверку исполнения требований ранее выданного предписания об устранении нарушений земельного законодательства РФ на участке сельскохозяйственного назначения площадью 2,45 га.

Участок находится в городском округе Серпухов и принадлежит А.А. Мельнику на праве собственности.

Специалисты выявили, что предписание ведомства в установленный срок не выполнено. Землевладелец не провел работы по защите сельхозугодий от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, не устранил навалы железобетонных блоков и плит, не убрал отходы производства и потребления 4 и 5 класса опасности по Федеральному классификационному каталогу отходов.

За выявленные нарушения в отношении собственника земельного участка был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы данного дела переданы в судебный участок №239 Серпуховского судебного района для принятия решения.

В июне поступило решение суда о привлечении А.А. Мельника к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 10 тыс. рублей.