РИАМО - 29 июн. Народный проект в поддержку сборной команды РФ на Олимпийских играх в Токио «10 песен чемпионов» стартовал в стране, все желающие и неравнодушные смогут прислать видео с исполненной композицией, которую ранее выбрали спортсмены, передает корреспондент РИАМО.
Для исполнения были выбраны следующие композиции: гимн России, «Все зависит от нас» (Елка), «Нас бьют – мы летаем» (А. Пугачева), «Герои спорта» (М. Магомаев), «Падали, но поднимались» (А. Хворостян), «Есть только миг» (О. Анофриев), «Команда молодости нашей» (Л. Лещенко, Л. Гурченко), «Нас не догонят» (группа «Тату»).
Она уточнила, что спортивная молодежная организация страны не осталась в стороне.
«Мы со своими студентами из ассоциации студенческих спортивных клубов решили сделать этот проект («10 песен чемпионов» - ред.), посвятить его нашей олимпийской сборной. Через Минспорта мы попросили узнать 10 любимейших песен наших спортсменов, которые мы дружно исполним всей страной», - добавила Исинбаева.
По ее словам, для поддержки сборной все желающие могут опубликовать свое исполнение композиций в соцсетях. В результате получится большое видео с фрагментами.
Вдохновение для спортсменов
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поддержала эту инициативу и считает, что она поможет вдохновить спортсменов на победы.
«Я из того поколения, когда пишущих технологий не было, но все равно, когда нам присылали записи наших родных и близких – это, ей Богу, очень помогало», - отметила Роднина.
Музыка действительно может вдохновить людей на победу, считает продюсер, поэт, композитор, сценарист Елена Кипер.
«Хочу сказать, что мне как автору, писателю тяжело представить, как можно преодолевать грани возможного, я никогда не пробовала себя в спорте, но музыка, я точно знаю, она вдохновляет на победы, на успех», - сказала Кипер.
Она призвала всех творческих людей перепеть знаменитые песни и поддержать спортсменов.
«Конечная история (данного продукта – ред.) – это объединение всех людей, объединение всей страны в поддержке наших спортсменов», - сказал продюсер Тимур Ведерников.
Разнообразие
Идею также поддержал популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он предложил выбрать более классические и разнообразные композиции.
«На самом деле, давайте горизонты расширять. <…> Что касается песен, то здесь нужен максимальный охват», - подчеркнул Губерниев.
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