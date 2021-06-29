РИАМО - 29 июн. Народный проект в поддержку сборной команды РФ на Олимпийских играх в Токио «10 песен чемпионов» стартовал в стране, все желающие и неравнодушные смогут прислать видео с исполненной композицией, которую ранее выбрали спортсмены, передает корреспондент РИАМО.

Для исполнения были выбраны следующие композиции: гимн России, «Все зависит от нас» (Елка), «Нас бьют – мы летаем» (А. Пугачева), «Герои спорта» (М. Магомаев), «Падали, но поднимались» (А. Хворостян), «Есть только миг» (О. Анофриев), «Команда молодости нашей» (Л. Лещенко, Л. Гурченко), «Нас не догонят» (группа «Тату»).​

«Это Олимпиада будет достаточно необычной. Наши спортсмены будут выступать в достаточно сложных условиях. У зрителей не будет возможности физически поддержать нашу сборную, на трибунах спортивных сооружений. Плюс ко всему есть ограничения, связанные с флагом нашей страны, гимном нашей страны», - сказала член МОК, председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

Она уточнила, что спортивная молодежная организация страны не осталась в стороне.

«Мы со своими студентами из ассоциации студенческих спортивных клубов решили сделать этот проект («10 песен чемпионов» - ред.), посвятить его нашей олимпийской сборной. Через Минспорта мы попросили узнать 10 любимейших песен наших спортсменов, которые мы дружно исполним всей страной», - добавила Исинбаева.

По ее словам, для поддержки сборной все желающие могут опубликовать свое исполнение композиций в соцсетях. В результате получится большое видео с фрагментами.

Вдохновение для спортсменов

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поддержала эту инициативу и считает, что она поможет вдохновить спортсменов на победы.

«Я из того поколения, когда пишущих технологий не было, но все равно, когда нам присылали записи наших родных и близких – это, ей Богу, очень помогало», - отметила Роднина.

Музыка действительно может вдохновить людей на победу, считает продюсер, поэт, композитор, сценарист Елена Кипер.

«Хочу сказать, что мне как автору, писателю тяжело представить, как можно преодолевать грани возможного, я никогда не пробовала себя в спорте, но музыка, я точно знаю, она вдохновляет на победы, на успех», - сказала Кипер.

Она призвала всех творческих людей перепеть знаменитые песни и поддержать спортсменов.

«Конечная история (данного продукта – ред.) – это объединение всех людей, объединение всей страны в поддержке наших спортсменов», - сказал продюсер Тимур Ведерников.

Разнообразие

Идею также поддержал популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он предложил выбрать более классические и разнообразные композиции.

«На самом деле, давайте горизонты расширять. <…> Что касается песен, то здесь нужен максимальный охват», - подчеркнул Губерниев.