РИАМО - 29 июн. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Подмосковье с начала этого года из аварийного жилья переселили 481 человека, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

«На сегодняшний день переселены 192 семьи (481 человек) из почти 8 тыс. кв. м аварийного жилья. В топ-3 по переселению вошли Сергиево-Посадский, Волоколамский городские округа, а также Щелково», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Всего в новые благоустроенные квартиры смогли переехать жители 15 городских округов. В новое жилье также переехали жители Электрогорска, Воскресенска, Егорьевска, Ступина, Электростали, Пушкинского, Орехово-Зуевского, Богородского, Дмитровского, Наро-Фоминского, Одинцовского и Рузского округов.

Всего в текущем году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Подмосковья запланировано расселение свыше 1,3 тыс. семей (2,9 тыс. человек) из 52,2 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

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