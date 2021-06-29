РИАМО - 29 июн. Порядка 70 призывников Западного военного округа отправят для прохождения службы в научные роты, молодых людей призвали из Москвы, Московской, Смоленской, Нижегородской, Ивановской и Ярославской областей. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Более 10 призывников будут направлены в роты инновационного технополиса «Эра».

Из-за пандемии коронавируса в 2021 году торжественных церемоний отправки призывников не будет. Все призванные в ряды ВС РФ сдадут тест на Covid-19, который проведут в отдельных помещениях. Процедура займет 15 минут.

Как только у призывника будет отрицательный результат теста, то он сможет приступить к прохождению медкомиссии.

На территорию сборных пунктов будут допускаться группы в количестве не более 5 человек. Новобранцев к местам прохождения службы доставят на специально подготовленном транспорте, салон, багажные отсеки и система вентиляции которого будут продезинфицированы.

Все призывники, которые направляются для прохождения военной службы в научные роты, на сборном пункте будут переодеты в повседневную форму одежды и получат необходимое имущество.