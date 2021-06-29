РИАМО - 29 июн. Байкерская свадьба прошла в Сергиево-Посадском городском округе, пара зарегистрировала свои отношения в отделе №4 ГУ ЗАГС по региону, сообщает пресс-служба администрации округа.

Молодожены и их гости приехали на мотоциклах.

Жених является членом мотосообщества «Драгонс», а невеста состоит в мотоклубе «Локолс». Познакомились молодожены на «Мотомасленице» в 2020 году в поселке Бужаниново.

В 2021 году невеста сама сделала предложение жениху и подарила кольцо в виде дракона.

Сотрудники отдела ЗАГС поздравили молодоженов, пожелали долгой и счастливой семейной жизни, а еще вручили свидетельство о заключении брака и поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева.