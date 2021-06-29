РИАМО - 29 июн. В последние недели растет число госпитализаций в Москве, уже заняты почти 15 тыс. мест в коронавирусных больницах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Количество госпитализаций выросло, количество занятых коек приблизилось к 15 тысячам. Это тоже чрезвычайно высокие показатели. Учитывая, что значительная часть — это тяжелые и крайне тяжелые больные, и находящиеся в реанимации», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
Также мэр Москвы назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в мегаполисе.
Врачи советуют ставить прививки от инфекции, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих близких. Также массовая вакцинация поможет победить пандемию путем выработки коллективного иммунитета.
С 28 июня столичные кафе и рестораны могут пускать к себе посетителей только по QR-кодам. Их выдают только вакцинированным гражданам, а также тем, кто переболел коронавирусом не более полугода назад. Можно еще зайти в кафе, если есть отрицательный ПЦР-тест. Вход на летние веранды не ограничен.
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Текстовая трансляция
29 ИЮНЯ
- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.
- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.
- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.
- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.
- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.
- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.
- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей
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