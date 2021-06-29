РИАМО - 29 июн. В последние недели растет число госпитализаций в Москве, уже заняты почти 15 тыс. мест в коронавирусных больницах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Количество госпитализаций выросло, количество занятых коек приблизилось к 15 тысячам. Это тоже чрезвычайно высокие показатели. Учитывая, что значительная часть — это тяжелые и крайне тяжелые больные, и находящиеся в реанимации», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Также мэр Москвы назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в мегаполисе.

Врачи советуют ставить прививки от инфекции, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих близких. Также массовая вакцинация поможет победить пандемию путем выработки коллективного иммунитета.

С 28 июня столичные кафе и рестораны могут пускать к себе посетителей только по QR-кодам. Их выдают только вакцинированным гражданам, а также тем, кто переболел коронавирусом не более полугода назад. Можно еще зайти в кафе, если есть отрицательный ПЦР-тест. Вход на летние веранды не ограничен.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.

- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей