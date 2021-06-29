РИАМО - 29 июн. Число смертей пациентов с коронавирусом за последнюю неделю в московских больницах выросло, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Количество смертей в госпиталях также за последнюю неделю выросло», - сказал Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве РФ в эфире канала «Россия-24».
Ранее мэр Москвы назвал очень сложной ситуацию с коронавируса в мегаполисе. Он также сообщил, что число занятых коек в столице приблизилось к 15 тысячам.
Врачи советуют делать прививки от инфекции, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих близких. Также массовая вакцинация поможет победить пандемию.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
29 ИЮНЯ
- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.
- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.
- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.
- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.
- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.
- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.
- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии