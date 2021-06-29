РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. В ЖК «Марусино» городского округа Люберцы с 1 по 3 июля из-за промывки внутриквартальных и внутридомовых сетей отключат холодное водоснабжение, сообщает управление ЖКХ администрации муниципалитета.

В связи с обращениями жителей в социальные сети об ухудшении качества холодного водоснабжения, с 1 по 3 июля специалистами АО «Люберецкий Водоканал» будут проведены мероприятия по промывке внутриквартальных сетей. Управляющая организация «Забота о доме» произведет промывку внутридомовых сетей.

Жителей заранее оповестят о датах отключения холодного водоснабжения в многоквартирном доме объявлениями на информационных стендах.

Дополнительную информацию можно получить в УК «Забота о доме» по телефону: +7(495)150-41-33.