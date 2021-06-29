РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июн. В Королеве у всех организаций и предприятий есть возможность организовать выездную коллективную вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба городской администрации.

Заявки принимаются на группы от 50 человек. Записаться на коллективную вакцинацию можно по телефону: 8(926)065-46-55 - врач-эпидемиолог Ирина Макаренко.

Кроме того, для индивидуальной вакцинации в Королеве работают 10 пунктов: 6 стационарных и 4 выездных. Привиться можно в городских поликлиниках, клубах «Активное долголетие», в гипермаркете «Глобус», ТЦ «Гелиос» (МФЦ).

Записаться на вакцинацию можно через федеральный или региональный порталы госуслуг, по телефону 122, а также в медучреждениях, МФЦ, клубах «Активное долголетие». В мобильных пунктах предварительно записываться не нужно.

Сохранить свое здоровье, уберечь от опасного заболевания близких, остановить пандемию коронавируса поможет только прививка.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.

- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей