РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июн. В Королеве у всех организаций и предприятий есть возможность организовать выездную коллективную вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба городской администрации.
Заявки принимаются на группы от 50 человек. Записаться на коллективную вакцинацию можно по телефону: 8(926)065-46-55 - врач-эпидемиолог Ирина Макаренко.
Кроме того, для индивидуальной вакцинации в Королеве работают 10 пунктов: 6 стационарных и 4 выездных. Привиться можно в городских поликлиниках, клубах «Активное долголетие», в гипермаркете «Глобус», ТЦ «Гелиос» (МФЦ).
Записаться на вакцинацию можно через федеральный или региональный порталы госуслуг, по телефону 122, а также в медучреждениях, МФЦ, клубах «Активное долголетие». В мобильных пунктах предварительно записываться не нужно.
Сохранить свое здоровье, уберечь от опасного заболевания близких, остановить пандемию коронавируса поможет только прививка.
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Текстовая трансляция
29 ИЮНЯ
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- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.
- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.
- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.
- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.
- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.
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