РИАМО - 29 июн. Количество горожан, желающих сделать прививку от коронавируса ежедневно растет. Так, в столице каждый день вакцинируются порядка 87 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Благодаря тем требованиям, которые были предъявлены сфере услуг, а также к доступу в общепит, количество записавшихся на вакцинацию значительно увеличилось за последнюю неделю. Ежедневная запись достигла 87 тыс. человек. Это очень и очень высокий уровень», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

В столице за минувшие сутки выявили 6209 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 1 352 392 случая Covid-19.

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что смертность от коронавируса может значительно вырасти из-за его постоянных мутаций, в частности, штамма «дельта плюс».

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.

- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей