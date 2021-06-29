РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Детскую площадку в городском парке подмосковного Красногорска планируют установить в нынешнем году, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Спасский посетил городской парк с рабочим визитом, в ходе которого проверил исполнение постановления губернатора Подмосковья и соблюдение санитарных норм.

В своем Telegram-канале глава округа напомнил, что игровые и спорткомплексы временно закрыты. Вход на аттракционы для посетителей старше 18 лет - только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию. Детям - без ограничений (только термометрия).

«Мера вынужденная и временная. Чтобы как можно скорее вернуться к привычной жизни, необходим коллективный иммунитет, единственный выход - только вакцинация», - подчеркнул Спасский.

Кроме того, глава муниципалитета осмотрел участок, где в этом году демонтировали аварийную детскую площадку. Игровой комплекс прослужил 8 лет и пришел в негодность.

«Новую постараемся установить уже в этом году. Ее проект предварительно обсудили с жителями путем онлайн-голосования. Смету составили, финансирование - из бюджета округа, вынесем на рассмотрение совета депутатов в августе», - заключил Спасский.