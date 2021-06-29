РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области начали первую проверку хода строительства гостиничного комплекса в микрорайоне №17 городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На объекте выполнены работы по устройству фундамента, монолитных конструкций 1-2 этажей, ведется устройство вертикальных конструкций 3-го этажа.

«Строительство объекта ведется в графике. Застройщиком выступает ООО СЗ «Арткласс-Девелопмент», – сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Согласно проекту, в 15-этажном здании будут находиться более 500 гостиничных номеров, кафе на 50 человек, магазины непродовольственных товаров, парикмахерская. Общая площадь объекта – более 20 тыс. кв. м. Прогнозируемая дата завершения работ – 4 квартал 2022 года.

«Это первая проверка на объекте, она продлится до 16 июля. Если по ее итогам инспекторами будут выявлены нарушения, в отношении лиц, осуществляющих строительство, могут быть применены меры административного воздействия», – добавил Гарибян.