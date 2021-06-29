РИАМО - 29 июн. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве на сегодняшний день остается крайне сложной, таких показателей не было за все предыдущие периоды пандемии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация остается крайне сложной. По количеству вновь выявленных больных Covid остались примерно на том же уровне, но это очень высокие уровни. Рекордные за все предыдущие периоды», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

За последние сутки в столице выявили 6209 случаев заражения. Также выздоровели 4854 пациента, скончался 121 человек.

С начала пандемии в городе зафиксировали 1 352 392 случая заражения. Врачи вылечили 1 153 145 человек, умер 22 331 пациент с диагностированным коронавирусом.

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала тревожной ситуацию с новым индийским штаммом коронавируса «дельта плюс». Он крайне заразен и увеличивает показатели смертности пациентов в разы.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.

- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей