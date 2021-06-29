РИАМО - 29 июн. В Подмосковье отремонтировано порядка 90 фасадов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, в работах применяются современные технологии ремонта и утепления фасадов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«С начала года уже отремонтировано порядка 90 фасадов, треть домов из которых отремонтированы по самым современным технологиям утепления. Это не только позволяет обновить внешний вид дома и улучшить качество жизни собственников, но и сэкономить на отоплении до 30%», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Применяются 3 основных типа утепления фасадов: с применением тонкого наружного слоя, навесной фасад и бескаркасная система.

При производстве работ по капремонту общего имущества домов в основном применяются системы и технологии российского производства.

Применяемые технологии утепления фасадов не только повышают энергетический класс зданий, но и поддерживают в помещениях круглогодично комфортный климат и температуру воздуха. Еще современные системы утепления обладают негорючими свойствами, а также позволяют экономить на отоплении.

«До 2022 года запланировано утеплить 494 фасада. В 2021 году в Московской области по бескаркасной системе утеплены порядка 20 домов. Работы проведены в городских округах Сергиево-Посадский, Орехово-Зуевский, Можайский, Пушкинский, Красногорск, Лыткарино, Серпухов», — отметил гендиректор фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.