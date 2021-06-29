РИАМО - 29 июн. Приговоры суда членам международной преступной банды вступили в законную силу, 2 руководителей и 9 участников сбывали наркотики, которые сначала доставлялись в Подмосковье, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Наркотики первоначально доставлялись в Московскую область, где расфасовывались на более мелкие партии, после чего сбывались бесконтактным способом через тайники-закладки в других регионах России.
Организаторы руководили подразделениями удаленно, они пользовались телефонной связью и интернет-мессенджерами.
«Деятельность международного сообщества пресечена сотрудниками УНК ГУ МВД России по Москве в октябре 2017 года. Во время задержания преступников из незаконного оборота изъято около 9 кг наркотических средств», — добавила Волк.
Жителей Подмосковья попросили сообщать о незаконном обороте наркотиков>>
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