РИАМО - 29 июн. Приговоры суда членам международной преступной банды вступили в законную силу, 2 руководителей и 9 участников сбывали наркотики, которые сначала доставлялись в Подмосковье, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Осужденным назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Наркотики первоначально доставлялись в Московскую область, где расфасовывались на более мелкие партии, после чего сбывались бесконтактным способом через тайники-закладки в других регионах России.

Организаторы руководили подразделениями удаленно, они пользовались телефонной связью и интернет-мессенджерами.

«Деятельность международного сообщества пресечена сотрудниками УНК ГУ МВД России по Москве в октябре 2017 года. Во время задержания преступников из незаконного оборота изъято около 9 кг наркотических средств», — добавила Волк.

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