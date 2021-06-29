РИАМО - 29 июн. Пациентка легко перенесла заболевание штаммом коронавируса «Дельта плюс» в России, сообщает Федеральное агентство новостей.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в настоящее время в РФ зафиксирован только 1 человек с таким заболеванием. Скорее всего, эта мутация Covid-19 была завезена из-за рубежа.
Она добавила, что порядка 40 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции выявлено в Индии. Доказательств влияния штамма «Дельта плюс» на тяжесть заболевания, либо на эффективность вакцин пока нет.
За минувшие сутки в РФ зарегистрировано 20 616 новых случаев Covid-19 в 85 регионах. С начала пандемии в РФ зафиксировано 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах.
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Текстовая трансляция
29 ИЮНЯ
- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.
- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.
- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.
- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.
- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.
- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.
- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей
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