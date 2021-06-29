РИАМО - 29 июн. Специалисты Московского зоопарка регулярно обновляют воду в бассейне белой медведицы Хатанги, в которой она охлаждается и заодно рыбачит, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Вольер спасенной ранее медведицы сконструирован так, что во внутренних помещениях на постоянной основе сохраняется прохлада. Кроме того, весь павильон белых медведей состоит из не нагревающегося толстого камня, а внутренние помещения выходят на теневую сторону, куда проходит свет, однако не попадают прямые солнечные лучи. Домик медведицы, который представляет собой ее укрытие, находится во внутреннем вольере.

Хатанга приехала в Московский зоопарк 21 апреля после того, как медведицу спасли с острова Большевик Красноярского края. Оставшись без мамы, медвежонок искал пищу и прибился к золотодобытчикам.

Из-за того, что Хатанга не умела охотиться, она полагалась на людей. Подобный подход мог бы привести к тому, что она начала бы нападать на людские поселения.

По итогам экстренного заседания межведомственной рабочей группы Росприроднадзора Хатангу изъяли из дикой природы и передали в рамках программы СОЗАР по белому медведю в Московский зоопарк для реабилитации и решения ее судьбы. Это нужно было для того, чтобы спасти зверю жизнь.