РИАМО - 29 июн. В чемпионате мира по спортивной акробатике, который пройдет в Женеве (Швейцария), примут участие 9 представителей Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Турнир проходит с 29 июня по 4 июля.

Подмосковье в составе сборной РФ представят Виктория Аксенова и Кирилл Старцев (смешанная пара), Амина Омари и Диана Коротаева (женская пара), Тимофей Иванов и Максим Караваев (мужская пара), а также Виктор Гречухин, Дмитрий Слабуха и Богдан Макеев (мужская группа).

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков уточнил, что на чемпионате разыграют 18 комплектов наград.

«Спортивная акробатика – эффектный вид спорта, в котором сочетаются эстетика и атлетизм. Спортсмены в своих выступлениях должны показать не только высокий уровень физической подготовки, но и весомую долю артистизма», - сказал Терюшков.

Он напомнил, что за всю историю проведения мировых чемпионатов по спортивной акробатике атлеты из СССР и РФ завоевали 166 медалей. Также большой вклад в данный результат за последние годы внесли и спортсмены из Подмосковья.

В Подмосковье ограничили проведение спортивных и культурных мероприятий>>