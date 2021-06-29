РИАМО - 29 июн. В чемпионате мира по спортивной акробатике, который пройдет в Женеве (Швейцария), примут участие 9 представителей Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
Турнир проходит с 29 июня по 4 июля.
Подмосковье в составе сборной РФ представят Виктория Аксенова и Кирилл Старцев (смешанная пара), Амина Омари и Диана Коротаева (женская пара), Тимофей Иванов и Максим Караваев (мужская пара), а также Виктор Гречухин, Дмитрий Слабуха и Богдан Макеев (мужская группа).
Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков уточнил, что на чемпионате разыграют 18 комплектов наград.
Он напомнил, что за всю историю проведения мировых чемпионатов по спортивной акробатике атлеты из СССР и РФ завоевали 166 медалей. Также большой вклад в данный результат за последние годы внесли и спортсмены из Подмосковья.
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