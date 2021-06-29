РИАМО - 29 июн. В Подмосковье и Москве 3 июля возможны кратковременные дожди, температура не превысит 26 градусов, погода на выходных будет комфортной, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В столичный регион придет северный антициклон.
Днем 3 июля в Москве будет 25-26 градусов, ночью 13-17, в Подмосковье днем 21-26, ночью 12-17 градусов.
Температура в выходные дни превысит климатическую норму на 1,5-2 градуса.
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