РИАМО - 29 июн. В Подмосковье в горшечных растениях кампанулы из Нидерландов выявили карантинный для РФ объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Карантинный объект обнаружили на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота».

Наличие вредителя в жизнеспособном состоянии было подтверждено лабораторной экспертизой, которую провели специалисты Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

Зараженные растения были уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством страны.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является очень опасным вредителем, он отмечен более чем на 250 видах растений.

Основным признаком присутствия трипсов являются некрозы в виде светлых пятен или полос с четкими краями и экскрементами вредителя в виде скоплений темных, очень мелких точек.