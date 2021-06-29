РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. В стационаре Мытищинской городской клинической больницы с диагнозом Covid-19 сейчас находятся на лечении 435 пациентов, в том числе на легких койках - 39, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

В реанимации находятся 32 пациента, на ИВЛ - 31, на кислороде - 142 пациента. Поступило за сутки - 38 человек, выписано - 80, в том числе из легкого стационара - 5 пациентов.



С начала пандемии в Мытищинской ГКБ прошли лечение 22 823 пациента. Привито от новой коронавирусной инфекции- 55 443 человека, из них те, кто старше 60 лет - 14 810 человек.

За последние сутки в Подмосковье выявили 2453 новых случая заражения коронавирусом, из них 122 - в Мытищах.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.

- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей