РИАМО - 29 июн. В подмосковных МФЦ продолжаются консультации граждан по вопросам погребения и похоронного дела, одна из них в ближайшее время состоится в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

1 июля встреча с гражданами пройдет в МФЦ по адресу: г. Одинцово, Можайское ш., д. 71. На консультациях в МФЦ специалисты центра мемориальных услуг разбирают с жителями Подмосковья вопросы по получению социального пособия, оформлению удостоверения о захоронении, регистрации надмогильных сооружений, оформлению документов онлайн на региональном портале госуслуг и другие темы, связанные с ритуальным обслуживанием.

Зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев отметил, что подобного рода взаимодействие со специалистами значительно снижает риск оказаться жертвами мошенников в данной сфере.

Если гражданин не смог задать вопрос консультантам ГБУ МО «ЦМУ» в МФЦ, на сайте учреждения (www.memorialmo.ru) есть возможность ознакомиться с рубрикой «Часто задаваемые вопросы», и найти ответ на подобный вопрос, либо можно обратиться в учреждение.

С начала года 452 тыс жителей Подмосковья оценили работу местных МФЦ>>