РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июн. В городском округе Домодедово во вторник дипломами главы муниципалитета наградили студентов, которые завершили обучение в колледжах и вузах округа с отличием, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Я очень вам хочу пожелать, чтобы ваш талант нашел применение и стал общепризнанным в городском округе Домодедово», - сказал глава округа Александр Двойных.

Он также выразил надежду, что выпускники свяжут свое будущее с городским округом.

«Очень важно, чтобы ваше призвание, которое вы для себя нашли, стало важной частью вашей жизни», - отметил Двойных.

Также студентов поздравили депутат Московской областной думы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и советник главы Домодедова Михаил Ежокин.