«В городском округе Люберцы с начала сезона отремонтировали автомобильные дороги протяженностью 15,39 км, общей площадью 109 тыс. кв. м. В настоящее время работы выполнены на 34 участках автомобильных дорог. В Люберцах работы завершены на 19 участках, в Малаховке - на 6, в поселке Красково - на 5, в Томилине - на 3. В поселке Октябрьский отремонтировали 1 автодорогу», - сказал Ружицкий.