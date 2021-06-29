РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. Во вторник Общественной палатой округа был произведен мониторинг ГАУЗ МО «Мытищинская стоматологическая поликлиника», сообщается на сайте окружной администрации.

Цель мониторинга – повышение качества и доступности стоматологической помощи для населения. Инициатором стала комиссия по законности Общественной палаты при взаимодействии с областной палатой.

Мониторинг предполагал общественный контроль, в результате которого заполнялась анкета. 15 вопросов касались наличия бахил, инфоматов и дезинфекторов, наличия рентген-аппарата и фотополимерного композита при установке световых пломб. Сопровождали представителей Общественной палаты главный врач поликлиники Максим Головичев и его заместители.

Комиссия посетила различные кабинеты, пообщалась с сотрудниками и пациентами. Председатель Общественной палаты Игорь Савош при соблюдении санитарных норм осмотрел кабинет, который используется при лечении больных ковидом.

Чистота, добродушная атмосфера, приветливый и профессиональный коллектив поликлиники и, что самое важное, положительные отзывы пациентов и населения – вот что делает это медучереждение образцовым. Именно к такому выводу пришли члены Общественной палаты.