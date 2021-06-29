РИАМО - 29 июн. 65-летнего мужчину задержали по подозрению в краже автоматических ворот в поселке Обухово Богородского округа, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сумма ущерба, которую нанес подозреваемый, составила 45 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Заявление о краже ворот поступило в дежурную часть Купавинского отдела полиции МУ МВД России «Ногинское» от представителя ТЦ.