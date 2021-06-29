РИАМО - 29 июн. Всероссийский детский центр «Орленок» принимает профильную тематическую смену учащихся школьных лесничеств «Лесной подрост», туда отправились 14 активных участников акций по посадке леса в Подмосковье, победителей и призеров региональных слетов. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

Программа собрала 159 юных лесников от 11 до 16 лет. Это победители и призеры Всероссийского смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество», региональных слетов школьных лесничеств, активные участники акций по посадке леса.

Для участников тематической смены подготовили экологические мастер-классы и исследовательские проекты по лесоводству, охране лесов, дистанционному зондированию Земли. Также ребята смогут изучить основы ландшафтного дизайна.

Получить новые знания юным лесникам помогут специалисты профильных лесных вузов, региональных лесных ведомств и образовательных учреждений.

Тематическая смена в лагере «Орленок» продлится до 13 июля.