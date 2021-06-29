РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Раритетный фотоаппарат Balda и немецкие чемоданы начала прошлого века принял на постоянное хранение Красногорский филиал Музея Победы, сообщили в пресс-службе музея.

Красногорский филиал Музея Победы в первом полугодии 2021 года принял на постоянное хранение 21 предмет. Всего же в музейной коллекции хранится более 40 тыс. предметов.

Среди новых экспонатов – награды, документы, газеты, а также предметы быта середины ХХ века.

«Сразу занял свое место в экспозиции музея в антифашистском классе один из двух немецких чемоданов начала ХХ века, переданных музею в дар», – отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Чемоданы были привезены из Германии в качестве трофея. Чемоданы-кофры довольно внушительных размеров, предположительно изготовлены во времена Веймарской республики, с 1918 по 1933 год.

Особый интерес представляет фотоаппарат Balda Jubilette, в прямоугольном металлическом корпусе, обтянутом черной кожей. Это компактная модель со складной гармошкой, на пленку 35 мм. Аппарат был произведен в Дрездене, Германия, в 1938-1939 годах.

Фотокамера была выпущена к 30-летнему юбилею компании Max Baldweg, поэтому получила название Balda Jubilette. В сложенном состоянии она легко умещается на ладони. Камера оснащена объективом Compur. Фотоаппарат находится в рабочем состоянии.

Фонды филиала также пополнили документы сотрудника Красногорского лагеря №27 Андрея Данилина. Его сын передал музею военный билет своего отца и его учетную карточку члена КПСС.

Поступившие предметы будут использованы в новых выставочных проектах музея.