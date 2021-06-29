РИАМО - 29 июн. В Подмосковье завершается акция «Сдай старую бытовую технику!» на площадках «Мегабак». До 30 июня включительно жители могут привезти ненужную технику, сделать фото на площадке, выложить ее с хештэгом #сдалтехникунамегабак и получить подарки от компаний-переработчиков, сообщает пресс-служба жилищно-коммунального хозяйства региона.

По существующим правилам утилизации крупногабаритных отходов, их запрещено выбрасывать на придомовые контейнерные площадки, необходимо заказывать специальные контейнера для КГО. Поэтому для удобства жителей Подмосковья по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе в 2019 году был запущен проект «Мегабак».

Акция поможет грамотной утилизации крупногабаритных отходов, не допустить образования навалов на придомовых контейнерных территориях.

«Уже на следующей неделе мы подведем итоги конкурса в рамках акции «Сдай старую бытовую технику», выберем самые интересные фотографии и наградим подарками креативных участников», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В мероприятии участвуют те площадки, на которых установлены контейнеры для приема бытовой техники компаниями по переработке вторсырья – ООО «Ориспром», «Петромакс» и «Дмитровский РТИ». Полный адресный перечень пунктов размещен на сайте МЕГАБАК.РФ.