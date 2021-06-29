РИАМО - 29 июн. Посещаемость заведений общепита в Москве в первый день работы по QR-кодам упала на 80% по сравнению с прошлым понедельником, сообщает kp.ru.

«Максимальная посещаемость была у ресторанов вчера была 20%, сравнивая с прошлым понедельником. То есть упала посещаемость на 80% и это с учетом наличия веранд у заведений. Но в некоторых ресторанах посещаемость составила 3-5 человек», - сообщил омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и владелец ресторанов Сергей Миронов.

По словам владельцев заведения, такая посещаемость сильно бьет по их бизнесу. Тяжелее приходится тем заведениям, в которых нет летних веранд.

С 28 июня столичные кафе могут пускать посетителей только по QR-кодам. Их выдают только вакцинированным гражданам, а также тем, кто переболел коронавирусом не более 6 месяцев назад. Можно еще зайти в кафе, если есть отрицательный ПЦР-тест. Однако вход на летние веранды не ограничен.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

- В столице рассматривают варианты по расширению системы допуска горожан по QR-коду, в том числе в общественный транспорт и магазины.

- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей