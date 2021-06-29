РИАМО - 29 июн. 46-летнего жителя села Шеметово задержали по подозрению в краже в Сергиево-Посадском округе, мужчина похитил кусторез, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Ранее 46-летняя жительница Долгопрудного обратилась в дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому округу с заявлением о краже кустореза. Он исчез из ее гаража, который находится в деревне Ваулино.

Сумма ущерба от кражи составила 10 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (кража).

Злоумышленник, который оказался знакомым семьи, находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.