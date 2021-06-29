РИАМО - 29 июн. Камеры «Безопасного региона» помогли устранить более 3,3 тыс. нарушений чистоты и порядка в Подмосковье, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора региона.

Инспекторы ведомства, помимо ежедневного надзора за территорией, осуществляют контроль при помощи областной системы «Безопасный регион».

На данный момент 2 851 нарушение устранено. За прошедшую неделю было устранено 79 нарушений. Из них 125 «Умных камер» расположено на контейнерных площадках территорий общего пользования.

Камеры в автоматическом режиме фиксируют факты навалов мусора, неудовлетворительного содержания площадок, переполнение контейнеров, время приезда мусоровозов. За период с 18 мая по 24 июня инспекторским составом Госадмтехнадзора уже выявлено 13 нарушений с помощью «Умных камер» в городских округах: Щелково – 3; Ленинский – 1; Сергиево-Посадский – 1; Балашиха – 4; Клин – 3; Богородский – 1.

В Подмосковье установлено около 70 тыс. видеокамер, которые фиксируют правонарушения граждан в различных сферах и помогают гражданам не терять бдительность. Основные нарушения выявляются на детских игровых и контейнерных площадках.