РИАМО - 29 июн. За год жители столицы более 80 тыс. раз воспользовались материалами проекта «Учебный день в музее», а в рамках «Учебного дня в библиотеке» участники разработали более 300 образовательных проектов. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

«В условиях современного мегаполиса каждый столичный школьник получает широкие возможности приобретать знания не только на уроках. Образовательной площадкой становится весь город. Это помогает развивать у обучающихся необходимые сейчас коммуникативные навыки, чтобы формировать успешных и конкурентных специалистов в будущем», – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

В прошедшем учебном году были адаптированы в онлайн-формат свыше 100 уроков проекта «Учебный день в музее». Таким образом, учащиеся столичных школ вместе со своими родителями смогли посетить интерактивные экскурсии.

Также московские школьники в минувшем учебном году активно участвовали в «Учебном дне в библиотеке». Учащиеся почти 80 школ готовили проекты, посвященные, например, экологии, истории и иностранным языкам, под руководством сотрудников 36 библиотек и 5 культурных центров города.

«Программы департамента культуры города Москвы «Учебный день в городе» открывают для школьников городские музеи, библиотеки, культурные центры с новой стороны – как пространства, открытые для встреч и общения, получения новых знаний и активного познания мира, генерации новых идей и создания проектов, совместного творчества и погружения в культуру», – сказал генеральный директор «Мосразвития» Тимур Вахитов.

Проекты «Учебный день в музее» и «Учебный день в библиотеке» реализуются департаментом образования и науки и департаментом культуры города Москвы.