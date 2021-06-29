РИАМО - 29 июн. Водитель автобуса Джуманияз Боронбаев смог предотвратить столкновение с фурой на рейсе №1047 «ст. Подольск - Москва», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Боронбаев выполнял свой обычный рейс, он ехал по автодороге А-107 с 8 пассажирами в салоне, когда прямо перед ним на встречную полосу вылетела фура, которая обгоняла попутную с ней машину.

В данной опасной ситуации на дороге, когда на принятие решения очень мало времени, водитель среагировал молниеносно. Боронбаев резко выкрутил руль и увел автобус с пассажирами по краю дороги в поле.

Водителю 58 лет, он работает в подмосковной компании-перевозчике «Домтрансавто» свыше 3 лет, а общий водительский стаж у него – более 15 лет.