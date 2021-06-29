РИАМО - 29 июн. С 1 июля в силу вступает новый федеральный закон, который избавляет владельцев частных участков в России вблизи аэропортов от необходимости согласовывать с авиационными властями строительство на них личных домов. Так, не нужно будет согласование Центрального МТУ Росавиации для строительства в приаэродромных территориях Внукова и Шереметьева. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Так, не будет требоваться согласование с авиационными ведомствами размещения объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов, гаражей для собственных нужд граждан на земельных участках с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», «для ведения садоводства», «для индивидуального жилищного строительства», «для дачного хозяйства».

Согласование Центрального МТУ Росавиации не потребуется в приаэродромных территориях Внукова и Шереметьева, при этом получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора остается обязательным, за исключением строительства для личных нужд, дачного хозяйства.

«Стоит отметить, что данные изменения избавят от получения согласований более 11 тыс. заявителей, среди которых 95% - заявления для объектов индивидуального жилищного строительства», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Порядок согласования в приаэродромных территориях остальных аэродромов, кроме Шереметьева и Внукова, остается неизменным до момента установления аэродромами 1-7 подзон или 1-6 подзон.

Получить согласование авиационных властей можно на портале госуслуг Подмосковья по ссылкам: для аэродромов Домодедово, Черное — https://uslugi.mosreg.ru/services/18120, для аэродромов Раменское (Жуковский), Луховицы (Третьяково) — https://uslugi.mosreg.ru/services/20783, для аэродромов Клин, Кубинка, Остафьево, Ступино, Чкаловский — https://uslugi.mosreg.ru/services/20782.

Получить услуги, необходимые перед согласованием с авиационными властями, можно также на региональном портале госуслуг. Выдача экспертного заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе — https://uslugi.mosreg.ru/services/20714; санитарно-эпидемиологическое заключение управления Роспотребнадзора по Московской области — https://uslugi.mosreg.ru/services/20711.