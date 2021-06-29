РИАМО - 29 июн. Финальную точку Международного юнармейского автомарша «Дороги сибирской славы: Красноярск-Брест 2021» поставили в парке «Патриот» в Подмосковье, где участники передали в Главный храм ВС РФ икону Святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

У главных ворот верхнего храма икону встретили служители в праздничных облачениях. Святыня заняла почетное место в храме.

За дар и проделанный путь участников акции поблагодарил настоятель верхнего храма отец Александр.

Миссию в рамках автомарша посчитали выполненной, только когда развернули масштабную копию Знамени Победы. Такое мероприятие прошло впервые на парадной площади у стен Главного храма ВС РФ. К святому полотнищу прикоснулись все участники акции.

Для участников автомарша провели экскурсии по храму и уникальному музею истории Великой Отечественной войны «1418 шагов к Победе». Общая длина музейных экспозиций составляет 2 км. В музее представлены не только уникальные артефакты войны, личные вещи солдат, документы, рассказывающие о тех страшных днях, но и уникальная «Дорога Памяти» с фотографиями фронтовиков.

Автопробег стартовал 1 июня в Красноярске с Мемориала Победы. За время мероприятия участники проехали Кемерово, Новосибирск, Омск, Курган, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Череповец, Ржев, Смоленск и другие города. Всего они преодолели свыше 10 тыс. км пути.