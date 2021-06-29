РИАМО - 29 июн. За время пандемии в аппарат столичного уполномоченного по правам человека поступило много обращений о коронавирусе и связанных с ним ограничений, следует создать международный акт о правах граждан в пандемию, сообщила московский омбудсмен Татьяна Потяева.

«Обсуждая разные аспекты правового регулирования в этот период, мы выходим с предложением создать международный правовой акт, регулирующий права граждан в пандемию. Такого правового акта на сегодняшний день нет. А мы можем столкнуться с разными позициями в пандемию», — сказала Потяева.

В аппарат московского омбудсмена пришло около 120 обращений, касающихся соблюдения прав человека при эпидемии, доступа к медицине и образованию.​

Ранее она сообщала, что за прошлый год к столичному омбудсмену поступило 4570 обращений, из них с положительным результатом рассмотрели 2540.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

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- В Подмосковье разрешили свободно посещать детские площадки в парках.

- В ВОЗ рекомендуют делать прививку от Covid‑19 независимо от наличия антител. Антитела обычно обнаруживают в сыворотке крови в первые несколько недель после заражения.

- 1 млн доз вакцины «КовиВак» поступил в гражданский оборот. Инактивированная цельновирионная вакцина была зарегистрирована в Минздраве России 19 февраля.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 4854 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. За сутки умер 121 человек.

- Меры экономической поддержки ввели для общепита Москвы. Рестораны получат отсрочку по оплате аренды помещений у города за III квартал 2021 года до конца года.

- За сутки в России зарегистрировали 20 616 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 453 больных. В Москве - 6 209.

- В даркнете начали продавать поддельные QR‑коды для посещения столичных кафе. Их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей