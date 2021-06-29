РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Подозрение на бешенство выявили у белки и домашней кошки в Подольске, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Подольчанам напомнили о необходимой вакцинации домашних питомцев от бешенства.

Территориальное ветеринарное управление №5, подведомственное Минсельхозпроду Московской области, сообщает о подозрении на бешенство у белки на улице Солнечной, 6 в поселке Поливаново.

24 июня управление сообщило о подозрении на бешенство у кошки, проживающей в квартире на улице Свердлова, 50А.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть. При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно Государственной ветеринарной службой бесплатно.