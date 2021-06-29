Приемная кампания‑2021: как абитуриентам подать документы в вуз

Сроки подачи документов
Приемная кампания в вузах началась 20 июня – с этого дня абитуриенты могут подавать документы в учебные заведения. Однако некоторые вузы начали принимать документы и раньше.
Срок завершения приема документов на обучение без прохождения вступительных испытаний – 29 июля.
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Необходимые документы
При поступлении абитуриенту нужно будет заполнить заявление о поступлении – его можно скачать на сайте выбранного вуза. Кроме того, к заявлению нужно приложить:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство абитуриента;
- аттестат об окончании школы или другой документ о предыдущем полученном образовании;
- информацию о результатах ЕГЭ;
- две фотографии (при прохождении дополнительных вступительных испытаний);
- приписное свидетельство или военный билет (при наличии);
- медицинскую справку формы 086/у (для медицинских, педагогических и некоторых других специальностей);
- при подаче заявления представителем – нотариально заверенная доверенность и документ, удостоверяющий его личность;
- форму согласия на обработку персональных данных, подписанную родителем или опекуном (для несовершеннолетних абитуриентов);
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения, а также особые права и льготы.
Представить можно как оригиналы, так и копии – нотариально заверять их не нужно. Могут понадобиться и дополнительные документы в зависимости от выбранного вуза.
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Способ подачи документов
Подать документы в вузы можно несколькими способами – очно в приемной комиссии вуза или в одном из филиалов. Если нет возможности сделать это лично, то документы можно отправить заказным письмом. В некоторых вузах предусмотрена подача документов в электронном виде через специальные онлайн-сервисы.
Указанные документы также можно подать в электронном виде через портал Госуслуг с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Там можно выбрать вузы и конкурсные группы для поступления, отправить заполненное заявление в вузы, записаться на вступительные экзамены, а также следить за своим местом в конкурсных списках. Кроме того, суперсервис позволяет внести изменения в заявление, подать или отозвать согласие на зачисление и узнать о самом зачислении в вуз.
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Количество направлений и специальностей
Согласно порядку приема, абитуриенту разрешается выбрать от одного до пяти вузов. А в каждом из них можно выбрать до 10 направлений или специальностей, но точное количество определяет сам вуз.
Вступительные испытания
Для поступления в некоторые вузы может потребоваться сдать дополнительные вступительные экзамены или испытания, заменяющие ЕГЭ.
Дополнительные экзамены, как правило, назначают для абитуриентов творческих и спортивных направленностей. Даты их проведения каждый вуз определяет самостоятельно. Сроки завершения приема документов от поступающих с прохождением вступительных испытаний также устанавливаются вузами самостоятельно.
В свою очередь, экзамены, заменяющие ЕГЭ, могут сдавать абитуриенты с инвалидностью, иностранцы или те, у кого уже есть профессиональное образование.
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Как проходит зачисление
Первыми на бюджет по очной форме обучения зачислят тех, у кого на это есть приоритетное право, а именно, без экзаменов, с льготами и по целевым договорам. После будет проведен основной этап. Списки будут ранжироваться по количеству баллов. В случае, если после основного этапа останутся свободные места, вузы могут провести допзачисление.
Согласно приказу Минобрнауки от 1 апреля 2021 года № 226:
- 2 августа опубликуют конкурсные списки;
- 4 августа завершится прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов без вступительных испытаний, поступающих в пределах квот;
- 6 августа издадут приказы о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
- 11 августа завершится прием заявлений о согласии на зачисление на основные конкурсные места;
- 17 августа издадут приказы о зачислении.
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