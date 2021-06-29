Приемная кампания‑2021: как абитуриентам подать документы в вуз

2

При поступлении абитуриенту нужно будет заполнить заявление о поступлении – его можно скачать на сайте выбранного вуза. Кроме того, к заявлению нужно приложить:

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство абитуриента;

- аттестат об окончании школы или другой документ о предыдущем полученном образовании;

- информацию о результатах ЕГЭ;

- две фотографии (при прохождении дополнительных вступительных испытаний);

- приписное свидетельство или военный билет (при наличии);

- медицинскую справку формы 086/у (для медицинских, педагогических и некоторых других специальностей);

- при подаче заявления представителем – нотариально заверенная доверенность и документ, удостоверяющий его личность;

- форму согласия на обработку персональных данных, подписанную родителем или опекуном (для несовершеннолетних абитуриентов);

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения, а также особые права и льготы.

Представить можно как оригиналы, так и копии – нотариально заверять их не нужно. Могут понадобиться и дополнительные документы в зависимости от выбранного вуза.

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