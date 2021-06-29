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  2. Приемная кампания‑2021: как абитуриентам подать документы в вуз
Шпаргалки

Приемная кампания‑2021: как абитуриентам подать документы в вуз

Какие документы нужны для поступления и как проходит зачисление в вузы, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Алексей Майшев
1

Сроки подачи документов

  сайт мэра Москвы

Приемная кампания в вузах началась 20 июня – с этого дня абитуриенты могут подавать документы в учебные заведения. Однако некоторые вузы начали принимать документы и раньше.

Срок завершения приема документов на обучение без прохождения вступительных испытаний – 29 июля.

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2

Необходимые документы

© РИАМО,   Николай Корешков

При поступлении абитуриенту нужно будет заполнить заявление о поступлении – его можно скачать на сайте выбранного вуза. Кроме того, к заявлению нужно приложить:

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство абитуриента;

- аттестат об окончании школы или другой документ о предыдущем полученном образовании;

- информацию о результатах ЕГЭ;

- две фотографии (при прохождении дополнительных вступительных испытаний);

- приписное свидетельство или военный билет (при наличии);

- медицинскую справку формы 086/у (для медицинских, педагогических и некоторых других специальностей);

- при подаче заявления представителем – нотариально заверенная доверенность и документ, удостоверяющий его личность;

- форму согласия на обработку персональных данных, подписанную родителем или опекуном (для несовершеннолетних абитуриентов);

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения, а также особые права и льготы.

Представить можно как оригиналы, так и копии – нотариально заверять их не нужно. Могут понадобиться и дополнительные документы в зависимости от выбранного вуза.

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3

Способ подачи документов

© РИА Новости,   Евгений Епанчинцев

Подать документы в вузы можно несколькими способами – очно в приемной комиссии вуза или в одном из филиалов. Если нет возможности сделать это лично, то документы можно отправить заказным письмом. В некоторых вузах предусмотрена подача документов в электронном виде через специальные онлайн-сервисы.

Указанные документы также можно подать в электронном виде через портал Госуслуг с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Там можно выбрать вузы и конкурсные группы для поступления, отправить заполненное заявление в вузы, записаться на вступительные экзамены, а также следить за своим местом в конкурсных списках. Кроме того, суперсервис позволяет внести изменения в заявление, подать или отозвать согласие на зачисление и узнать о самом зачислении в вуз.

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4

Количество направлений и специальностей

Согласно порядку приема, абитуриенту разрешается выбрать от одного до пяти вузов. А в каждом из них можно выбрать до 10 направлений или специальностей, но точное количество определяет сам вуз.

5

Вступительные испытания

© РИА Новости,   Максим Богодвид

Для поступления в некоторые вузы может потребоваться сдать дополнительные вступительные экзамены или испытания, заменяющие ЕГЭ.

Дополнительные экзамены, как правило, назначают для абитуриентов творческих и спортивных направленностей. Даты их проведения каждый вуз определяет самостоятельно. Сроки завершения приема документов от поступающих с прохождением вступительных испытаний также устанавливаются вузами самостоятельно.

В свою очередь, экзамены, заменяющие ЕГЭ, могут сдавать абитуриенты с инвалидностью, иностранцы или те, у кого уже есть профессиональное образование.

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6

Как проходит зачисление

© РИАМО,   Анастасия Осипова

Первыми на бюджет по очной форме обучения зачислят тех, у кого на это есть приоритетное право, а именно, без экзаменов, с льготами и по целевым договорам. После будет проведен основной этап. Списки будут ранжироваться по количеству баллов. В случае, если после основного этапа останутся свободные места, вузы могут провести допзачисление.

Согласно приказу Минобрнауки от 1 апреля 2021 года № 226:

- 2 августа опубликуют конкурсные списки;

- 4 августа завершится прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов без вступительных испытаний, поступающих в пределах квот;

- 6 августа издадут приказы о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;

- 11 августа завершится прием заявлений о согласии на зачисление на основные конкурсные места;

- 17 августа издадут приказы о зачислении.

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