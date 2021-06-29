РИАМО - 29 июн. В честь Дня работника статистики Росстат представил видеоклип, посвященный предстоящей Всероссийской переписи населения и ее главному действующему лицу – переписчику. Сейчас переписчик – это вежливый молодой человек, который деликатен и неизменно доброжелателен, сообщает пресс-служба Всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись населения пройдет в 2021 году с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг.

«В этом году любой житель России сможет самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг. Однако есть люди, прежде всего, старшего поколения, которые захотят пообщаться с представителем переписи вживую. Переписчик разъяснит возникающие вопросы, сориентирует в бланках переписи», — сказал замруководителя Росстата Павел Смелов.

По сюжету ролика, в первый рабочий день переписчик сталкивается с рядом сложных ситуаций, выход из которых ему предстоит найти. Наблюдая за его приключениями, можно запомнить детали его внешнего вида и экипировки: накидку со светоотражающими элементами и логотипом переписи, шарф с фирменной символикой, портфель с надписью «Росстат».

В отличие от предшественников, переписчик 2021 года будет заносить собранные сведения не на традиционные бумажные переписные листы, а в планшетный компьютер.

Ссылка на ролик.