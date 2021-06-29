РИАМО - 29 июн. В Московской области началась летняя миграция травяной лягушки, жителям региона стоит быть внимательнее, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Травяные или лесные лягушки - некрупные амфибии, ведущие преимущественно сумеречный образ жизни. Они часто встречаются в сырых местах на некотором удалении от водоемов. Это могут быть опушки леса, дачные участки, овраги, поймы рек или болотца - любые места, где много укрытий от хищников и достаточно влажно для кожного дыхания», — сказал зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Амфибия селится в нескольких сотнях метров от возможного нерестилища. Но лесная лягушка – лягушка-одиночка. У каждой взрослой особи свой собственный домашний участок от 50 до 100 кв. м, границы которого она ожесточенно защищает от своих соплеменников.

«Это бесхвостое земноводное крайне полезно для лесов. Лягушка очень хорошо регулирует численность насекомых вредителей. Она с удовольствием ест тлю, пилильщиков, хермеса и многих других насекомых. Сейчас, во время миграции, погибает много лягушат. Их размеры крайне малы», - уточнила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Она добавила, что в окраске этих земноводных преобладают серые и бурые оттенки. Также прыгает травяная лягушка не очень хорошо и никуда не торопится, поэтому достаточно часто ее можно раздавить, просто наступив.