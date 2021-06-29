РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 29 июн. К сентябрю в городском округе Люберцы отремонтируют 3 учреждения здравоохранения, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках реализации программы Московской области на территории округа будут отремонтированы 3 объекта Люберецкой областной больницы. Завершить работы планируется к 1 сентября 2021 года», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что ремонт коснется взрослого отделения поликлиники №11 в поселке Малаховка, патологоанатомического корпуса и бюро судебно-медицинской экспертизы.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева до 1 сентября в регионе планируется привести в порядок 85 объектов, в их числе - 21 стационар, 23 поликлиники, 18 бюро судебно-медицинской экспертизы, 23 подстанции скорой помощи.

Зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова уточнила, что в настоящее время ремонтные работы наиболее активно ведутся на 49 объектах.