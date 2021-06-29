РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июн. Мытищинский филиал АО «Мособлэнерго» проводит вакцинацию работников от Covid-19, сообщается на сайте администрации горокруга.

Для проведения прививочной кампании в филиал приезжает медицинский персонал поликлиники №3 городского округа.

В Мытищинском филиале АО «Мособлэнерго» проводится вакцинация 1-м компонентом работникам, допущенным по медицинским показаниям к процедуре. С каждым вакцинируемым проводится беседа о вводимом препарате от коронавируса. А также работники заполняют анкеты о согласии на прививку.

В «Мособлэнерго» проведение профилактической вакцинации 1-м компонентом запланировано в срок до 15 июля. А до 15 августа необходимо привить не менее 60% работников компании, допущенных по медицинским показаниям к процедуре, 2-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции (Covid-19).

Желающим привиться на выбор предлагаются 2 вакцины - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».